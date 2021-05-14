Уже более ста лет Мария Склодовская-Кюри является вдохновляющим примером для женщин, стремящихся к самореализации в самых различных профессиях. Создательницы фильма «Опасный элемент» представили современный взгляд на жизнь знаменитой ученой, открывшей…
Нежнейший шоколадно-ягодный чизкейк Ингредиенты: шоколадное печенье (двойное) – 350 г сливочное масло – 75 г сливочный сыр – 500 г белый шоколад – 250 г сливки – 1 стакан клубника,…
Возрождение традиций и имиджа белорусского дизайна – с такой целью почти год назад начал свою работу уникальный для Беларуси проект Valoshki Design. Платформа предоставляет поддержку творческой стороне нашей страны и…
Героиню нашего нового «Алфавита», кажется, уже не нужно как-то по-особому представлять и что-то о ней говорить – все и так известно. Поэтому стоит сразу перейти к сути: «Город женщин» поговорил с Ольгой…
Ловите рецепт солнечного завтрака для серых будней! Для случая, когда, заведя детей в сад и школу, вы останетесь вдвоем позавтракать. Всем отношениям нужны совместные завтраки! Это самодостаточный, вкусный и очень даже…
Безусловно, украшения — это тот аксессуар, который может преобразить любой образ, добавить стиля и сделать его неповторимым. Журнал «Город женщин» сделал подборку самых трендовых подвесок, бус и сережек белорусских дизайнеров,…
Людмила Куртова – советник генерального директора А1 – ярчайший пример того, как женщина может совмещать карьеру и личную жизнь: одновременно быть хорошей матерью и настоящим профессионалом. «Город женщин» поговорил с…
Главное событие учащихся и студентов – это получение официальной «путёвки» во взрослую жизнь, а выпускной вечер кульминирует их эйфорию об окончании этого важного этапа. Произвести впечатление на тех, с кем…
Итальянская кухня уже давно стала нашим гастрономическим любимчиком. Во-первых – это безумно вкусно, во-вторых – блюда легки в приготовлении, а значит справится с ними даже новичок. Сегодня мы подготовили для…
Косметика из Сибири производится по международным стандартам качества, в основе средств лежат активы и пептиды от ведущих европейских брендов. Из Сибири с заботой о вашей красоте Проснувшись однажды утром после беспокойного…
Новостные ленты пестрят, кажется, главным трендом этого года — мужским маникюром. Дерзкий и яркий феномен моментально привлек к себе внимания и завоевал миллионы фанатов буквально по всему миру. Началось, конечно,…
24 апреля состоится показ импровизационного пластического спектакля-притчи «Огонь и Лед». При поддержке компании А1 Семейный инклюзив-театр «і» выпустил первую в Беларуси постановку с помощью технологии virtual production к своему пятилетию. Главные роли…
Подарок – самый простой способ выразить свою заботу и внимание любимым и родным людям. Именно поэтому в преддверии праздников мы стремимся найти презенты, которые будут не только эстетично выглядеть, но…
Сердечно-сосудистая система играет важнейшую роль в организме человека. Именно она обеспечивает поступление кислорода к органам, переносит питательные вещества и удаляет токсины и отходы. Правильный рацион помогает справиться с недугами, решить…
Юбилейный сезон Belarus Fashion Week прошел молниеносно — два дня показов, с короткими перерывами на подготовку подиума. Гости — исключительно пресса и клиенты брендов. Но сокращенная программа никак не сказалась…