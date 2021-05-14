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Розамунд Пайк, журнал "Город женщин"
Интервью 14.05.2021

Розамунд Пайк: вопреки приятным ожиданиям

Уже более ста лет Мария Склодовская-Кюри является вдохновляющим примером для женщин, стремящихся к самореализации в самых различных профессиях. Создательницы фильма «Опасный элемент» представили современный взгляд на жизнь знаменитой ученой, открывшей…

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valoshki design, журнал "Город женщин"
Интервью 13.05.2021

Valoshki Design – уникальный проект о национальном колорите и белорусских мастерах

Возрождение традиций и имиджа белорусского дизайна – с такой целью почти год назад начал свою работу уникальный для Беларуси проект Valoshki Design. Платформа предоставляет поддержку творческой стороне нашей страны и…

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Интервью 12.05.2021

Алфавит Ольги Хижинковой: «Смелость заключается в том, чтобы идти своим путем»

Героиню нашего нового «Алфавита», кажется, уже не нужно как-то по-особому представлять и что-то о ней говорить – все и так известно. Поэтому стоит сразу перейти к сути: «Город женщин» поговорил с Ольгой…

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Омлет с овощами рецепт выпечки на завтрак
Кухня 06.05.2021

Выпечка на завтрак на раз-два!

Ловите рецепт солнечного завтрака для серых будней! Для случая, когда, заведя детей в сад и школу, вы останетесь вдвоем позавтракать. Всем отношениям нужны совместные завтраки! Это самодостаточный, вкусный и очень даже…

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Мода и стиль 05.05.2021

Бисер, жемчуг и моносерьги: какие украшения будут актуальны этим летом?

Безусловно, украшения — это тот аксессуар, который может преобразить любой образ, добавить стиля и сделать его неповторимым. Журнал «Город женщин» сделал подборку самых трендовых подвесок, бус и сережек белорусских дизайнеров,…

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Интервью 05.05.2021

Советник генерального директора А1 Людмила Куртова: «Если все будет запрограммировано – станет неинтересно жить»

Людмила Куртова – советник генерального директора А1 – ярчайший пример того, как женщина может совмещать карьеру и личную жизнь: одновременно быть хорошей матерью и настоящим профессионалом. «Город женщин» поговорил с…

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Мода и стиль 04.05.2021

Последний звонок: собираем пять трендовых образов на выпускной вечер

Главное событие учащихся и студентов – это получение официальной «путёвки» во взрослую жизнь, а выпускной вечер кульминирует их эйфорию об окончании этого важного этапа. Произвести впечатление на тех, с кем…

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Кухня 03.05.2021

Итальянская классика: три интересных рецепта пасты для ужина

Итальянская кухня уже давно стала нашим гастрономическим любимчиком. Во-первых – это безумно вкусно, во-вторых – блюда легки в приготовлении, а значит справится с ними даже новичок. Сегодня мы подготовили для…

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Красота 29.04.2021

Натуральная косметика SIBIRBOTANIQ теперь в Беларуси!

Косметика из Сибири производится по международным стандартам качества, в основе средств лежат активы и пептиды от ведущих европейских брендов. Из Сибири с заботой о вашей красоте  Проснувшись однажды утром после беспокойного…

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Красота 29.04.2021

Тренд сезона: мужской маникюр и выход из зоны комфорта

Новостные ленты пестрят, кажется, главным трендом этого года — мужским маникюром. Дерзкий и яркий феномен моментально привлек к себе внимания и завоевал миллионы фанатов буквально по всему миру. Началось, конечно,…

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Интервью 19.04.2021

Екатерина Зиновьева-Провалинская: «Импровизация – это внутренняя свобода»

24 апреля состоится показ импровизационного пластического спектакля-притчи «Огонь и Лед».  При поддержке компании А1 Семейный инклюзив-театр «і» выпустил первую в Беларуси постановку с помощью технологии virtual production к своему пятилетию. Главные роли…

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Кухня 13.04.2021

Праздник там, где мы вместе!

Подарок – самый простой способ выразить свою заботу и внимание любимым и родным людям. Именно поэтому в преддверии праздников мы стремимся найти презенты, которые будут не только эстетично выглядеть, но…

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Здоровье 13.04.2021

Диета для сердца и сосудов. Важно знать каждому!

Сердечно-сосудистая система играет важнейшую роль в организме человека. Именно она обеспечивает поступление кислорода к органам, переносит питательные вещества и удаляет токсины и отходы. Правильный рацион помогает справиться с недугами, решить…

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Мода и стиль 08.04.2021

Юбилейный сезон Belarus Fashion Week прошел в Минске в оффлайн формате

Юбилейный сезон Belarus Fashion Week прошел молниеносно — два дня показов, с короткими перерывами на подготовку подиума. Гости — исключительно пресса и клиенты брендов.  Но сокращенная программа никак не сказалась…

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